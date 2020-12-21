Konuya ilişkin açıklamayı Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi yaptı.

Yeni tür çok daha hızlı yayılıyor

İngiltere'de keşfedilen koronavirüsün yeni türünün yüzde 70 daha hızlı yayıldığı bildirilmişti.

Gelişmenin ardından, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirdi.

İngiltere-Rusya arasında aşı alanında iş birliği

Öte yandan, Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşı adayını üreten Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü, İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Rus merkezli ilaç şirketi R-Pharm, COVID-19'a karşı mücadele konusunda iş birliği anlaşması imzaladı.

Gamaleya Enstitüsü Müdürü Alexander Gintsburg "Sputnik V" aşısı ile AstraZeneca'nın ürettiği aşının benzer maddeleri içerdiğini ve ortak klinik deneylerin kısa zamanda başlayacağını söyledi.