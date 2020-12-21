Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hong Kong İngiltere ile havayolu ulaşımını askıya aldı
Hong Kong, yeni tip koronavirüsün daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere ile havayolu ulaşımını askıya aldı.
Hong Kong Sağlık Bakanı Profesör Sophia Chan Siu-Chee, daha önce Hong Kong'ta bu kadar sıkı önlemler alınmadığını, ancak İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış virüs türünün tehdit oluşturabileceğini açıkladı.
Chan, yeni türün kaynağından yayılmasının engellemesi gerektiğine işaret ederek "Hong Kong için en ciddi ve kritik an" ifadelerini kullandı.
Hong Konglu yetkililer, İngiltere'den gelmiş yolcuların karantina süresini bir hafta daha uzatma kararı aldı.
Etiketler: Hong Kong İngiltere Koronavirüs
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