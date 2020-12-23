Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AFP, Reuters
Fransa'da polise saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Fransa'nın Puy de Dome bölgesinde, aile içi şiddet ihbarı alan polisler olay yerinde silahlı saldırıya uğradı. 3 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.
Polislere ateş açan 48 yaşındaki saldırgan, daha sonra bulunduğu evi ateşe verdi.
Fransa İçişleri Bakanlığı, saldırganı yakalamak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
AFP'nin haberine göre, ihbara konu olan kadın güvenli şekilde kurtarıldı.
İtfaiye ekipleri evdeki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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