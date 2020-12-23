Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi, Beytüllahim'in doğusundaki Beyt Skarya beldesinde Filistinlilerin ev ve araçlarına taşla saldırdı. Olayda bazı araçlar zarar gördü.

Yahudi grup, beldenin girişini kapatarak İsrail bayrağı açtı ve Filistin karşıtı sloganlar attı.

Yahudi yerleşimciler ayrıca, Nablus'un güneyindeki Avarta'da ve Nablus-Kalkilya yolu üzerinde Filistinlilerin araçlarını taşladı. Bu saldırılarda da çok sayıda araç zarar gördü.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırıları kınadı ve bunların pek çok vatandaşın yaralanmasına, ev ve araçlarının hasar görmesine neden olduğunu söyledi.