Beyaz Saray basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 20 kişiye özel af çıkardığı belirtildi.

Listede, Rusya soruşturmasında suçlu bulunan kişiler ve eski Cumhuriyetçi siyasetçilerin de bulunması dikkati çekti.

Trump'ın affettiği kişiler arasında en dikkat çeken isim ise 2016 yılındaki seçim kampanyasında dış politika danışmanlığı yapan George Papadopoulos ve Hollandalı avukat Alex van der Zwaan oldu.

20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a bırakacak Trump'ın, bu tarihe kadar kendisine yakın birçok ismi de affetmesi bekleniyor.

22 ay süren Rusya soruşturması

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

29 Mayıs'ta kameraların karşısına geçen Mueller, Rusya soruşturması dosyasının resmen kapandığını açıklamıştı.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişti.