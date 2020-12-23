Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 03:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kolombiya 2 Rus diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi
[Fotoğraf: AA]
Kolombiya, Rusya'nın Bogota Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatın ülkede "uygunsuz faaliyetler" içerisinde olduklarını açıkladı. Diplomatların ülkeyi terk etmesi istendi.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kolombiya'daki iki Rus diplomatik yetkilisinin ülkede 'Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi' hükümlerine aykırı faaliyetler yürüttüğü teyit edilmesinin ardından bu kararı aldı" denildi.
Semana internet sitesinin haberine göre, Rus diplomatlar, ülkede ajanlık yaparak Kolombiya'nın enerji altyapısı, teknoloji kapasitesi ve ülkenin askeri istihbaratıyla ilgili bilgi almakla suçlandı.
Haberde, Rus diplomatların caddelerde yürürken ve alışveriş yaparken fotoğrafları yer aldı.
Konuyla ilgili Kolombiya makamlarından henüz detaylı açıklama yapılmadı.
Etiketler: Rusya
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