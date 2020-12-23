Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 940 bini geçti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 940 bin 212'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 339 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bin 246'ya çıktı.
Ülkede, COVID-19 vaka sayısı 9 bin 501 artışla 940 bin 212'ye ulaştı.
Bugüne kadar 6 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 808 bin 241'i iyileşti.
Etiketler: Koronavirüs
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