“Terrakotta ordusu ya da toprak askerler. Milattan önce 210 yılında yapılmış bu ordu 1974 yılında bir çiftçi tarafından bulundu. Ordunun Çin’in ilk imparatoru Huang Di’nin mezarını koruduğuna inanılıyor.

700 bin kişinin inşasında çalıştığı Toprak Ordu'nun yapımı 30 yıl sürdü. Şu ana kadar 8 binden fazla asker gün yüzüne çıkartıldı. Askerlerin her biri farklı simaya sahip.

Görkemli Ulu Camii

Şehir, Hui Müslümanlarına da ev sahipliği yapıyor. Kente yerleşen ilk Müslüman tüccarlar, zamanla Hui etnik topluluğunun Müslüman olmasını sağladı.

Xian, 742 yılında inşa edilen Ulu Camii ise görkemli yapısı ve tarihiyle dikkat çekiyor. Camii oldukça geniş bir alan üzerine kurulu. Geleneksel Çin mimarisiyle inşa edilen caminin iç duvarları ise Arapça ve Çince yazılmış ayetlerle süslü.

Türk dondurmasına ilgi büyük

Türkiye’den ilk ihracat treni yeni gelse de Türk etkisi şehre geleli epey olmuş. Şehrin en işlek yürüyüş caddesi Türk dondurmasına da ev sahipliği yapıyor.

Türk dondurmasının tadı ve eğlenceli sunumunun Çin’de yoğun ilgi gördüğünü söyleyen dondurmacı, “Biz de bu ilgiyi düşünerek Xian’in en işlek caddesinde bir Türk dondurmacısı açmaya karar verdik. Özellikle çocuklar ve gençlerin dondurmamıza yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyebilirim” diyor.

Xian, İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasıyla eski görkemli günlerine dönme yolunda ilerliyor. İhracat trenleriyle Çin pazarının giriş noktası haline gelen şehir, Türk ihracatçısının ilgisini bekliyor.