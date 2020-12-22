Hükümet karşıtı gösterilerin arttığı Fransa'da, polisin göstericileri drone ile izlemesine yönelik tepkilerin ardından Danıştay bir karar verdi.

Başkent Paris'te halka açık alanlarda, polisin gösterileri izlemek için drone kullanmasını yasakladı.

Yetkiyle drone kullanımına izin verilecek

Danıştay, dronelarla gözetimin ancak yetkilendirecek ve kullanım koşullarını belirleyecek bir yasayla yapılabileceğini, aksi takdirde gözetimlerin meşruluğu konusunda ciddi şüphe olacağını vurguladı.

Drone ile gözetimin yasal olmadığının altı çizildi.

Tartışmalı yasa tasarısı

Polis ve jandarmanın gösterileri izlemek için drone kullanabilmesine dair düzenleme, tartışmalı Güvenlik Yasa Tasarısı kapsamında bulunuyor.

Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilen ve Senato'ya gönderilen tartışmalı tasarının yeniden düzenlenmesi kararı alınmıştı.

Tasarı insan hakları ihlalleri içerdiği gerekçesiyle uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in de tepkisini çekmişti.