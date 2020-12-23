Ermenistan Dağlık Karabağ'da işgal ettiği bölgelerden çekildi. Sıra buraların güvenli bir biçimde yeniden yerleşime açılmasına geldi.

Bölgede mayın temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusuna eğitim desteği veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Özel Mayın Arama Temizleme timleri bunun için Azerbaycan'da.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, mayın temizleme eğitimlerine ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde timlerin kullandığı ekipmanlar ve eğitimli köpekler de yer aldı.

Mehmetçiğin mayınların tespiti ve imha edilmesi konusunda eğitim görevlerini başarıyla yerine getirdiği görüldü.

Eğitimlerin ardından işgalden kurtarılan toprakların mayından temizlenmesi sürecine Türk uzmanların da katılacağı açıklandı.

