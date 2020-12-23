Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 00:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dağlık Karabağ’daki mayın temizliği sürüyor
Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde yerleşimin başlayabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, TSK’ya bağlı Özel Mayın Arama Temizleme timlerinin eğitimlerinden görüntüler paylaştı.
Ermenistan Dağlık Karabağ'da işgal ettiği bölgelerden çekildi. Sıra buraların güvenli bir biçimde yeniden yerleşime açılmasına geldi.
Bölgede mayın temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusuna eğitim desteği veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Özel Mayın Arama Temizleme timleri bunun için Azerbaycan'da.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, mayın temizleme eğitimlerine ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde timlerin kullandığı ekipmanlar ve eğitimli köpekler de yer aldı.
Mehmetçiğin mayınların tespiti ve imha edilmesi konusunda eğitim görevlerini başarıyla yerine getirdiği görüldü.
Eğitimlerin ardından işgalden kurtarılan toprakların mayından temizlenmesi sürecine Türk uzmanların da katılacağı açıklandı.
Etiketler: Dağlık Karabağ Türk Silahlı Kuvvetleri
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