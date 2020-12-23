Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 07:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da trafik kazası: 17 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Solomon Agure'nin basına yaptığı açıklamaya göre, Abuja-Lokoja kara yolundaki Kogi eyaletinde bir yolcu otobüsü ile araba çarpıştı.
Kazada 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.
Son Haberler
- 08:41
- 07:56
- 06:46
- 06:07
- 04:30
Sıradaki Haber
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarına saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz