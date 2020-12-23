Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Solomon Agure'nin basına yaptığı açıklamaya göre, Abuja-Lokoja kara yolundaki Kogi eyaletinde bir yolcu otobüsü ile araba çarpıştı.

Kazada 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.