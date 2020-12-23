Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD, BionTech-Pfizer ile aşının ilave dozları için anlaşmaya yakın
[Fotoğraf: Reuters]
ABD hükümeti, üretim malzemelerine daha iyi erişim konusunda yardım karşılığında BionTech-Pfizer ile COVID-19 aşısından onlarca milyon ilave doz almak için görüşüyor.
BionTech-Pfizer ile yürütülen görüşmeleri takip eden bir yetkili, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, ilaç şirketiyle anlaşmanın müzakere edildiğini ve yakın zamanda sonuçlandırılacağını söyledi.
BionTech-Pfizer'ın COVID-19 aşısı, 11 Aralık'ta ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) kullanım onayı alan ilk aşı olmuştu.
FDA, 15 Aralık'ta da Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının güvenilirliğini teyit etmişti.
ABD, AstraZeneca/Oxford'dan 300, Novavax'tan 110, Johnson & Johnson'dan 100, Moderna'dan 100, BionTech-Pfizer'dan 100, Sanofi/GSK'den 100 milyon doz olmak üzere toplam 810 milyon doz COVID-19 aşısının ön siparişini vermişti.
Etiketler: Biontech Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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