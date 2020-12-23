Geçen yıl Avrupa'ya 199 milyar metreküp doğal gaz ihraç eden şirket, bu yılı 170 milyar metreküp satışla tamamlamayı hedefliyor.

Gazprom Başkan Yardımcısı Famil Sadıgov, gelecek yıl Avrupa pazarına gaz ihracatında ılımlı bir artış beklediklerini belirterek, "2021'de Avrupa'ya doğal gaz ihracatımızı 183 milyar metreküp olarak planladık." dedi.

Sadıgov, 2021 bütçesinde Avrupa'ya ortalama gaz tedarik fiyatının bin metreküp için 170 dolar olarak belirlendiğini de söyledi.

Bu rakam, geçen yıl bütçesinde belirlenen fiyattan 44 dolar daha fazla.