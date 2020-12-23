Malezya COVID-19 nedeniyle bu yıl en az 100 milyar Malezya ringgiti (188 milyar lira) kaybetti.

Başbakan Muhyiddin Yasin, "Hükümet olarak turizm sektörünü canlandırmak için dinamik ve stratejik bir yol izlenmesi gerektiğinin farkındayız." dedi.

Muhyiddin, 10 yıllık turizm planının 6 ana unsur üzerine inşa edildiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Turizm yönetiminde dönüşüm, kapsayıcı bir yatırım alanı oluşturulması, sektörde sayısallaşmanın artırılması, turist memnuniyetinin yükseltilmesi, sürdürülebilir turizmde kararlılık ve turizm sektöründe beşeri sermayeye önem verilmesi, Ulusal Turizm Politikası'nın başlıca hedefleridir."

2020 kampanyası iptal edilmişti

Geçen yıl 28 milyon turist alan Malezya, bu yıl turist sayısını 30 milyonun üzerine çıkartmak için başlattığı "Malezya'yı Ziyaret Et 2020" girişimini, COVID-19 nedeniyle iptal etmişti.

Geçen yıl turizmden 240,2 milyar ringgit (451,4 milyar lira) gelir elde eden Malezya'da turizm gelirleri, 2019'daki gayri safi milli hasılanın yüzde 15,9'una tekabül etmişti.