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Dünya
AA 31.07.2024 14:16

ABD Savunma Bakanından "saldırıya uğrarsa İsrail'e yardım ederiz" açıklaması

ABD Savunma Bakanı Austin: Savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Ama İsrail saldırıya uğrarsa, elbette İsrail’in savunmasına yardım ederiz.

ABD Savunma Bakanından "saldırıya uğrarsa İsrail'e yardım ederiz" açıklaması
[Fotograf: Reuters]

Filipinler'e yaptığı ziyaret sırasında medya mensuplarıyla yaptığı toplantıda konuşan Austin, ABD'nin İsrail'e desteğine ilişkin mesajlar verdi.

Austin, "Savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Ama İsrail saldırıya uğrarsa, elbette İsrail’in savunmasına yardım ederiz." dedi.

Durumun bu noktaya gelmesini istemediklerini kaydeden Austin, "Bunların hiçbirinin olmasını istemiyoruz. Bu konuda yoğun çalışıyoruz, şu andaki tansiyonu düşürmeye ve sorunları diplomatik yollarla çözmeye yardımcı olacak şeyler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Austin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması konusunda da, medyaya yansıyanlar dışında herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi.

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