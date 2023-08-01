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Dünya
AA 01.08.2023 15:14

ABD: Rusya'ya destek verenlerle Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamaktan çekinmeyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ülkesinin, gerekli görmesi halinde Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya'ya destek veren kişi ve kuruluşlarla Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamaktan çekinmeyeceğini söyledi.

ABD: Rusya'ya destek verenlerle Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamaktan çekinmeyiz
[Fotograf: Reuters]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın açıklamasında, son dönemde artan Kuzey Kore ve Rusya yakınlaşmasına ilişkin soruları yanıtladı.

Kore Yarımadası ve Ukrayna'daki güvenlik sorunlarına ilişkin Miller, "Geçmişteki çeşitli faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye birtakım yaptırımlar uyguladık. Ayrıca Rusya'ya savaş çabasında destek olan dünya genelinde bazı kuruluşlara ve kişilere yaptırımlar uyguladık. Gelecekte de bunu yapmaktan çekinmeyeceğiz." dedi.

Ayrıca, geçen hafta 1950-1953'teki Kore Savaşı'nda çatışmayı sona erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70. yıl dönümü için düzenlenen askeri geçit törenine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun katılımı hakkında değerlendirmede bulunan Miller, "Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore'ye tatil için gitmiş gibi görünmüyor." diye konuştu.

Kuzey Kore ve Rusya'nın silah ticareti yaptığı iddialarına ilişkin ise Miller, "Daha önce ihlaller veya yaptırım gerektiren eylemler tespit ettiğimizde Kuzey Kore ve Kuzey Koreli kuruluşlara yaptırım uygulamaktan çekinmedik ve gelecekte de çekinmeyiz." değerlendirmesini yaptı.

"Kuzey Kore ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler güvenlik açısından yararlı değil"

Matthew Miller, Kuzey Kore ve Rusya arasında güçlenen ikili ilişkilerin uluslararası güvenlik açısından yararlı olmadığını dile getirdi.

Kuzey Kore, 1950-1953'teki Kore Savaşı'nda çatışmayı sona erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70. yıl dönümü için düzenlenen askeri geçit törenine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da katılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Şoygu'nun, Kuzey Kore'ye silah almak için gitmiş olabileceğini açıklamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, diğer ülkelerin Kuzey Kore ile "yasa dışı" silah ticaretine "derhal" son vermesi çağrısı yapmıştı.

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