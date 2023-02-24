Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin alüminyum ithalatı için tarifelerde düzenlemeye gittiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın alüminyum endüstrisinin ülkenin savunma sanayinin önemli bir parçası olduğu ve savaşta kullandığı silah ile mühimmatın tedarikinde önemli bir rol oynadığı kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın küresel enerji fiyatlarının yükselmesine neden olarak ABD'nin alüminyum endüstrisine doğrudan zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, 10 Mart itibarıyla Rusya menşeli alüminyum ürünleri ve türevlerine yüzde 200 oranında tarife uygulanmaya başlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, Rusya'da eritilen veya dökülen birincil alüminyum ile alüminyum ithalatına da 10 Nisan'dan itibaren yüzde 200 tarife uygulayacağını belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya'nın madencilik sektörüne yönelik yaptırımlar

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılında Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın madencilik ve metal sektörleri hedef alınırken 22 kişi ve 83 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Söz konusu yaptırımlarla Rusya'nın küresel ekonomiden daha fazla izole edileceği belirtilen açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nce (OFAC) Rusya'nın metal ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren kişi veya kuruluşlara yaptırım uygulanmasına izin veren yeni bir karar açıklandığı aktarıldı.

Açıklamada, Rusya'nın önde gelen mühimmat üreticilerinden birinin iştiraki de olan TPZ-Rondol dahil madencilik ve metal sektöründe faaliyet gösterin 4 şirketin yaptırım listesinde olduğu kaydedildi.

Rus finans kuruluşlarının da yaptırımların hedefi olduğu belirtilen açıklamada, yaptırım uygulanan finans kuruluşları arasında Avrupa Birliği'nin (AB) geçen yıl tamamen bloke ettiği Moskova merkezli Kredi Bankası'nın bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya'nın yaptırımlardan kaçınma çabalarındaki rolleri nedeniyle bazı kişi ve kuruluşlara da yaptırım uyguladığı kaydedildi.