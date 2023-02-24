İngiliz Tabipler Birliğinden (BMA) yapılan açıklamada, 72 saatlik iş bırakma eyleminin 13 Mart Pazartesi günü başlayacağı ve 16 Mart Perşembe sabahı sona ereceği bildirildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Steve Barclay'in maaş anlaşmazlığını müzakere amacıyla düzenlenecek bir toplantıya katılmayı reddetmesinin ardından "pratisyen hekimlerin grevden başka seçeneği kalmadığı" kaydedildi.

Grevin gece görev yapan nöbetçi doktorları da kapsayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Moralimiz bozuldu, kızgınız ve son 15 yılda gerçek anlamda yüzde 26'nın üzerinde düşüş görülen ücretler için artık çalışmaya istekli değiliz. Bu, kriz halindeki bir sağlık sisteminde çalışmanın stresi ve yorgunluğuyla birleşince, bizi 72 saatlik grev noktasına getirdi."

Pratisyen hekimlerin olası iş bırakma eyleminin, halihazırda personel sıkıntısı, rekor düzeyde biriken iş yükü ve sağlık çalışanlarının süregelen grevleriyle birleşince sistem üzerindeki baskıyı daha da artıracağı öngörülüyor.

İngiltere'de pratisyen hekimler en son 2016'da, getirilen yeni bir sözleşme nedeniyle greve gitmişti.