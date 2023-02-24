Çalışanlara gönderilen bir notta, telekom ekipmanı üreticisi Ericsson ERICb.ST'nin maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak dünya çapında 8 bin 500 çalışanını işten çıkaracağı belirtildi.

Microsoft MSFT.O , Meta META.O ve Alphabet GOOGL.O gibi teknoloji şirketleri ekonomik koşulları gerekçe göstererek binlerce çalışanını işten çıkarırken, Ericsson'un bu hamlesi telekom sektörünü vuracak en büyük işten çıkarma olacak.

İcra Kurulu Başkanı Borje Ekholm notta, "Personel sayısındaki azalmaların yönetilme şekli, yerel ülke uygulamalarına bağlı olarak farklılık gösterecektir. Birkaç ülkede personel sayısındaki azalmalar bu hafta çoktan bildirildi" dedi.

Dünya çapında 105 binden fazla kişiyi istihdam eden şirket, İsveç'te yaklaşık bin 400 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Ericsson hangi coğrafyanın en çok etkileneceğini açıklamasa da, analistler Kuzey Amerika'nın muhtemelen daha çok etkileneceğini ve Hindistan gibi büyüyen pazarların en az etkileneceğini tahmin etmişlerdi.

Ericsson CFO'su Carl Mellander daha önce Reuters'e maliyet kesintilerinin danışmanları, gayrimenkulleri ve çalışan sayısını azaltmayı içereceğini söylemişti.

Şirketin diğer İskandinav rakibi Nokia NOKIA.HE, çalışanları işten çıkarma planı açıklamadı.