Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin, uzaktan algılama özellikli uydu fırlattı
Çin'in uzaktan algılama özellikli yer gözlem uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.
Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2C roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.
Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği, bunun Long March roketleriyle icra edilen 464'üncü başarılı taşıma görevi olduğu kaydedildi.
Haberde fırlatılan uydunun adına yer verilmemesi dikkati çekti. Söz konusu uydunun askeri istihbarat amaçlı kullanılan "Yaogan" sınıfı bir uydu olabileceği tahmin ediliyor. "Yaogan", Çincede "uzaktan algılama" anlamına geliyor.
Çin'de ocak ortasından beri fırlatış yapılmazken dün, 39 gün aradan sonra iletişim uydusu ChinaSat-26 uzaya gönderilmişti.
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