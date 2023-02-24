Zelenskiy, savaşın yıl dönümü dolayısıyla başkent Kiev'deki Sofya Manastırı'nın avlusunda Ukrayna askerleriyle bir araya geldi.

Savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Zelenskiy, bugün Ukrayna halkının vatanını savunmak için mücadele ettiğini belirtti.

Zelenskiy, daha sonra bazı askerlere ve savaşta hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına devlet nişanı verdi.