Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletinde 9-23 Şubat'ta terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP üyelerine yönelik hava ve kara operasyonları düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda en az 100 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonda teröristlere ait sığınakların bombalandığını aktaran Danmadami, 38 silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.