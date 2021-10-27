ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile iş birliği sürüyor.

Sözde "sınır gücü" oluşturmak için Suriye'nin Irak sınırına binlerce silahlı unsur yerleştiririlirken, bu unsurların büyük bir bölümü Araplardan oluşuyor.

Örgüt, Haziran ayında, sözde "sınır gücü" için Suriyeli gençleri zorla silah altına almaya çalıştı.

Münbiç ve Rakka'da tepki gösteren halkın üzerine ateş açtı, çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Geri adım atan örgüt, ABD'nin finans desteği ile maaş karşılığı bu unsurları silah altına alma yoluna gitti.

Türkiye'nin "Zaytin Dalı Harekatı"

ABD, Suriye'de sözde "sınır gücü" oluşturma planını 2017 yılının sonunda uygulamaya koymuştu.

Türkiye, "Zeytin Dalı Harekatı" ile sınırında "terör ordusu" oluşturulmasına engel olmuştu.