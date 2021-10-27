Evleri bombalandı, köyleri çatışmalarda yerle bir oldu.

Her şeylerini bırakıp daha güvende olacaklarına inandıkları başkent Kabil’e göç ettiler.

TRT Haber, Kabil’i kuzey vilayetlerine bağlayan kara yolu üzerindeki Samai Şimali Parkı'nda yaşanan dramı görüntüledi.

Kampta, sadece geçen hafta açlık ve soğuktan 6 çocuk yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzey vilayetleri Takhar, Kunduz, Şibirgan ve çevresinden gelen 5 bine yakın kişinin yaşadığı bu geçici kampta yaşayanlar yardım bekliyor.

"Çocuklar, yaşlılar donacak"

Kamp sorumlusu Mohammed Omer şunları söyledi:

"3 ay önce kuzeyden gelip Kabil'e sığındık. Buraya 70 aile ile geldim, şimdi burada 700'den fazla aile var. Köylerimiz, evlerimiz çatışmalarda yerle bir oldu. Burada çadırlarda yaşamaya çalışıyoruz. Kış geldi; çocuklar, yaşlılar donacak. Yiyecek yemek bulmakta zorlanıyoruz. Taliban hükümeti yardım edeceğini söyledi, bekliyoruz."

Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle Taliban yönetiminin göçmenlere yeterli yardım sağlamasının güç olduğu vurgulanıyor.