Lüksemburg'da yayın yapan "Reporter.lu" adresli haber sitesi, "Kopyala-Yapıştır Başbakan" başlığıyla verdiği haberinde Başbakan Xavier Bettel'in bugünkü yüksek lisans tezine karşılık gelen "ileri çalışmalar diploması" alabilmek için yazdığı 56 sayfalık tezin sadece 2 sayfasında intihal olmadığını öne sürdü.

İntihal içermeyen 2 sayfanın, giriş ve sonuç kısımlarında bulunduğu belirtildi. Tezde alıntılara atıf yapılmadığı, hiçbir dipnot kullanılmadığı ifade edildi.

9 sayfası AP milletvekilinin raporundan kopya

Çalışmanın 20 sayfasının Avrupa Parlamentosu internet sitesinden, 9 sayfasının bir Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilinin raporundan kopyalandığı ancak kaynak gösterilmediği aktarıldı. Tezin büyük kısmının alıntılar içerdiği, bağımsız araştırmacılar tarafından da doğrulandı.

Bettel'in 26 yaşındayken o zamanki adı Nancy Üniversitesi olan Fransa'daki Lorraine Üniversitesinde "hukuk ve siyaset bilimi" alanında yazdığı tezin "Avrupa Parlamentosu seçimlerinin olası reformu" hakkında olduğu belirtildi.

Bettel: Daha farklı yazılabilirdi

Söz konusu iddia üzerine Bettel, tezini "o zamanki bilgisi ve inançları" temelinde yazdığını söyledi. Bettel, "tezin daha farklı yazılabileceğini" kabul etti.

Bettel'in o zamanki araştırma yöneticisi Etienne Criqui de bazı bölümlerin internetten alınmış olabileceğini ancak o dönemde öğrencilere bilimsel metotlar hakkında çok fazla şey öğretilmediği için durumun farklı olduğunu savundu.

Criqui, intihalleri tespit edecek teknik araçların geçmişte geliştirilmemiş olduğunu belirtti.