İran Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 10 bin 644 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan bin 462'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 888 bin 100'e yükseldiği ülkede, 197 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 125 bin 716'ya çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 127 COVID -19 hastası tedavi görüyor.

İran’da aşılama

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 51 milyon 738 bin 578 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 31 milyon 718 bin 775 kişiye ikinci dozu, 72 bin 563 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 83 milyon 529 bin 916 doz aşı uygulandı.