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Dünya
AA 06.08.2024 10:47

ABD Orta Doğu'da bölgesel savaşın yakın olmadığına inanıyor

ABD Savunma Bakanlığı, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bölgesel savaşın yakın olmadığına inandığını açıkladı.

ABD Orta Doğu'da bölgesel savaşın yakın olmadığına inanıyor

ABD Savunma Bakanlığı'ndan(Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısının yakın olup olmadığına ilişkin soru üzerine Singh, bunu kesinlikle görmek istemediklerini ve Orta Doğu'da "daha geniş çaplı bir bölgesel savaşın yakın olmadığına inandıklarını" belirtti.

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Singh, bölgede tansiyonun düşmesi için en iyi yolun Gazze'de ateşkes anlaşması yapılması ve "Amerikalı esirlerin evlerine dönmesi" olduğuna inandıklarını kaydetti.

ABD ölgeye ek kuvvetler gönderdi

"Caydırıcılık" mesajı vermek adına bölgeye ek kuvvetler gönderdiklerini dile getiren Singh, ABD kuvvetlerinin, İsrail'in savunmasını desteklemek, ABD kuvvetlerinin korunmasını güçlendirmek ve beklenmedik durumlara yanıt vermeye hazır olmasını sağlamak adına Orta Doğu'da konuşlanmaya devam ettiğini savundu.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin de Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Haniye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.

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ABD Gazze İsrail İsmail Haniye
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