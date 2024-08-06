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Dünya
AA 06.08.2024 10:18

Kamala Harris Demokrat Partinin başkan adayı oldu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, kesin oylama sonuçlarına göre, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Partinin başkan adayı olduğu resmileşti.

Kamala Harris Demokrat Partinin başkan adayı oldu
[Fotograf: AA]

ABD'de Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Jaime Harrison, Kongre'ye katılacak delegelerle yapılan çevrim içi oylamanın kesin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 5 gün süren oylama sonucu Kamala Harris, delegelerin yüzde 99'una denk gelen yaklaşık 4 bin 600 oy olarak Demokrat Partinin seçimlerdeki resmi adayı oldu.

Harris'in adaylığı kesinleşse de Chicago'da düzenlenecek parti kongresinde yoklama usulüyle oylama yapılacak.

Harris aday olmayı garantilemişti

Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Harrison, 2 Ağustos'ta, resmi olmayan verilere göre, Harris'in partinin başkanlık seçiminde aday olabilmesi için gereken yeterli delege sayısına ulaştığını duyurmuştu.

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da gerçekleştirilecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.

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