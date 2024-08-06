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Dünya
AA 06.08.2024 08:44

Irak'ta ABD üssüne saldırı: Yaralı askerler var

ABD'nin Irak'ta bulunan Al Asad askeri hava üssüne düzenlenen füze saldırısında bazı Amerikan askerleri yaralandı.

Irak'ta ABD üssüne saldırı: Yaralı askerler var
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, ABD'nin Irak'taki bir hava üssü saldırıya uğradı.

Saldırıya ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan ABD'li yetkililer, Al Asad hava üssüne yapılan saldırının bir füze saldırısı olduğunu ve bazı Amerikan askerlerinin saldırıda yaralandığını açıkladı.

Olayla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu saldırının, İran ile İsrail arasında artan gerilimin uzantısı olarak İran destekli gruplar tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

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