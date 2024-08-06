Açık 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.08.2024 10:17

Guterres uyardı: Nükleer silahlar açık tehdit oluşturuyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmasının yıl dönümünde, nükleer silahların açık tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu.

Guterres uyardı: Nükleer silahlar açık tehdit oluşturuyor
[Fotoğraf: Arşiv AA]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 79. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nükleer silahlar ve bunların kullanım tehdidinin yalnızca tarih kitaplarıyla sınırlı olmadığını kaydeden Guterres, bu silahların bir kez daha uluslararası ilişkilerin gündeminde yerini aldığını ifade etti.

Guterres, nükleer silahların açık bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunarak, kullanımının feci sonuçlara neden olacağını söyledi.

210 bine yakın kişi ölmüştü

Uyarılara rağmen bazı ülkelerin nükleer silah kullanma tehdidine devam ettiğine dikkati çeken Guterres, uluslararası toplumun bu kabul edilemez davranışı kınaması gerektiğini vurguladı.

ABD, 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima'ya, 9 Ağustos'ta da Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla 210 bine yakın kişinin ölümüne sebep olmuştu.

ETİKETLER
Antonio Guterres Nükleer Füze Japonya
Sıradaki Haber
Kamala Harris Demokrat Partinin başkan adayı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:51
ABD Orta Doğu'da bölgesel savaşın yakın olmadığına inanıyor
10:59
AR-GE'ye geçen yıl 98,7 milyar lira harcandı
10:31
Yusuf Dikeç'in Musk'a mesajını 36 milyon kullanıcı gördü
10:22
Kamala Harris Demokrat Partinin başkan adayı oldu
10:18
Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödeniyor
10:07
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Düzgün Baba Dağı'nda yıldızlı gece
Düzgün Baba Dağı'nda yıldızlı gece
FOTO FOKUS
Rus sanatçı: MİT görevlileri çok havalıydı
Rus sanatçı: MİT görevlileri çok havalıydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ