ABD, New York'ta Suriye hükümetiyle görüştüklerini doğruladı

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin 29 Nisan'da New York'ta Suriye geçici hükümeti yetkilileriyle bir araya geldiğini doğruladı.

Suriyeli yetkililerin, ülkenin vatandaşları için istikrarı pekiştirecek, komşularıyla barışı sağlayacak, ekonomiyi geliştirecek ve uluslararası toplumla iyi niyetli bir işbirliğiyle sonuçlanacak politikalar seçmeye teşvik edildiğini belirten sözcü, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ya da yaptırımların kaldırılmasının geçici hükümetin makamlarının eylemlerine bağlı olduğunu kaydetti.