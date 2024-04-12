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Dünya
AA 12.04.2024 11:56

ABD medyası: İsrail iki gün içinde İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlanıyor

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İsrail'in iki gün içinde İran'dan gerçekleşecek doğrudan bir saldırıya hazırlandığı ancak saldırıya ilişkin İran'ın henüz nihai karar vermediği iddiasında bulundu.

ABD medyası: İsrail iki gün içinde İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlanıyor

Wall Street Journal gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tel Aviv'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına saldırısı sonrası Tahran'ın muhtemel saldırısının doğrudan İsrail'e yapılacağı öne sürüldü.

Söz konusu kaynak, Tel Aviv'in 24 ile 48 saat içinde İran'ın güney veya kuzey İsrail'e doğrudan bir saldırı düzenlemesine hazırlandığını kaydetti.

İran liderliğinden bilgi aldığı belirtilen ikinci bir kaynak ise saldırı planlarının tartışılmasına rağmen nihai kararın verilmediğini ifade etti.

ABD'li bir yetkilinin istihbarat raporlarına göre İran'ın birkaç gün içinde muhtemelen İsrail içinde misilleme saldırısı gerçekleştireceği yönündeki değerlendirmesine yer verilen haberde, bir danışmanın ise "Saldırı planları dini liderin (Ayetullah Ali Hamaney’in) önünde ve o hala siyasi riski değerlendiriyor." ifadelerine yer verildi.

İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini duyururken misillemede bulunacağını ve saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.

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