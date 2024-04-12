İsrail askerleri Batı Şeria'nın Tubas kentinde bir Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sabahın erken saatlerinde Tubas kentine baskın düzenledi.

Pek çok mahalleye konuşlanan İsrail askerleri, seyir halindeki bir araca ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Tubas'ta bir aracın hedef alındığına dair ihbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi ancak İsrail askerleri araca ve içindekilere el koydu.

İsrail askerlerinin Tubas'ın güneyindeki Tammun Kavşağı yakınlarındaki aracı terk etmesinin ardından Kızılay ekibi, saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

İsrail ordusunun bu sabah Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında gerçek mermiyle başından vurulan Filistinli Muhammed İsam Şehmavi hayatını kaybetmiş, 2 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.