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Dünya
AA 12.04.2024 10:26

ABD, Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 2 bin 700 kilogramdan fazla gıdayı ve 855 ton insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

ABD, Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirdi

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Açıklamada, Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 12.26'da "C-130" tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirme operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonla 2 bin 700 kilogramdan fazla gıdanın ve 855 ton insani yardım malzemesinin Gazze'ye havadan indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği vurgulandı.

ABD, Yemen'deki Husilerin fırlattığı gemisavar balistik füzeyi imha etti

CENTCOM, dün yerel saatle 13.00'de Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgeden Kızıldeniz'e doğru fırlattığı bir gemisavar balistik füzeyi etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

ABD'ye ait araçlarda herhangi bir hasar olmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, "Bu eylemler, seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticari gemileri için daha güvenli hale getirmek için gerçekleştirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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