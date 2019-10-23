ABD Senatosu, Trump'ın Suriye'den çekilme kararının geri alınmasını öngören tasarıyı görüştü.

Cumhuriyetçi Parti Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell, toplantıdan önce yaptığı açıklamada Türkiye'ye yaptırım konusunda geri adım atacaklarının sinyalini verdi.

"Yaptırım konusunda her iki tarafta da istekli olanlar var ama milletvekili ve senatörler Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan kaçınmalı. Bir NATO müttefikini daha fazla Rusya'ya itmek istemiyoruz. Dikkatli olmalıyız"

Amerikan iş çevrelerinin olası yaptırımlardan olumsuz etkileneceğini dile getiren McConnell'ın görüşlerine cumhuriyetçi senatörlerin muhalefet etmesi beklenmiyor.

Bu da, gelecek hafta tasarıyı görüşmeye hazırlanan Temsilciler Meclisi ile Senato arasında görüş ayrılığı anlamına geliyor.

Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma, Cumhuriyetçilerin yanı sıra Demokratların da gündemindeydi. Senatör Jack Reed, Türkiye ile ilişkilerin sona erme ihtimali için "trajedi" ifadesini kullandı.

"Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma, PYD'nin belirlenen bölgeden çıkarılacağını gösteriyor. Ama aynı zamanda bir NATO müttefikini Rusya'ya yakınlaştıran başarısız bir dış politikanın da göstergesi. Soçi'deki anlaşma, başkan Trump'ın kararı Türkiye ile tüm ilişkilerimizi sona erdirmiş olabileceği anlamına gelebilir. Bu bir trajedi"

Mitch McConnel'ın, Trump'ın Suriye kararının geri döndürülmesini öngören tasarısının ne zaman oylanacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber