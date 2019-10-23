Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme 6 saat 20 dakika sürdü. Görüşmesinin ardından dünyanın gözü yapılacak ortak basın toplantısındaydı.

Uluslararası haber ajansları tarihi açıklamayı son dakika olarak paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in açıklamalarını Amerikan televizyonu CNN ve Rusya televizyonu Russia Today canlı verdi.

İngiliz, Amerikan ve Fransız haber ajansları Reuters, Associated Press ve Agence France Press de toplantıyı son dakika olarak paylaştı.

"Türk-Rus muhtırası Suriye krizinin çözümünde kilit bir adım"

Konuya geniş yer ayıran Rus medyası, Türk-Rus muhtırasının Suriye krizinin çözümünde kilit bir adım olduğu görüşünde birleşti.

Rusyanın önde gelen gazetelerinden İzvestiya, "Putin, ayrılıkçı hareketlerden rahatsız" başlığıyla Ankara'nın terör hassasiyetlerinin Moskova tarafından anlaşıldığı yorumuna eşliğinde verdi.

İtar Tass ajansı mutabakatı ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumladı.

Rus basınında ortak vurgu, iki liderin Suriye konusunda işler zora girdiğinde ilişkileri diplomasi ile hayatta tuttukları yönünde oldu.

"ABD diplomasisi için bozgun"

Mutabakat ABD medyasında da geniş yer buldu. Anlaşmanın Putin ve Erdoğan için zafer olduğu yorumları yapıldı.

ABD'nin bölgede hantal bir güç haline geldiği ve hareket alanının da sınırlı olduğuna dikkat çekildi.

Önceleri Suriye'de, Rusya ile ABD arasında pazarlık yapan Türkiye'nin ortağının bundan böyle Rusya olacağı değerlendirmeleri öne çıktı.

Rusya'nın, NATO müttefiki Türkiye'yi yanına çekerek bölgedeki nüfuzunu artırdığı kaydedildi. Eski Büyükelçilerden Matt Bryza, mutabakatı "ABD diplomasisi için bozgun" dedi.

Arap televizyonu Al Jazeera tarihi mutabakatı, hem İngilizce hem de Arapça kanallarından eş zamanlı olarak ekranlarına taşıdı.

Kaynak: TRT Haber