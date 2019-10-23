ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, Orgeneral Milley, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral François Lecointre ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Carter ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Albay Halfhill iki görüşmeye ilişkin de "Komutanlar, Orta Doğu'daki mevcut güvenlik atmosferini görüştüler." açıklamasını yaptı.

Görüşmenin Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda sağlanan Soçi Muhtırası'nın açıklanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Soçi Muhtırası gereğince ABD'nin desteklediği YPG/PKK terör örgütü Türkiye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğe çekilecek.

ABD'nin aynı zamanda bölgedeki askerlerini çekerken Deyrizor'daki petrol kuyularının bulunduğu bölgede 200 civarında asker bırakması konuşuluyor.

Kaynak: AA