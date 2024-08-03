ABD, İsrail'in güvenliği için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası İran saldırısına ilişkin İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini açıkladı.

Buna göre Pentagon, "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğini artırmak amacıyla bölgedeki Amerikan askeri varlığını güncel duruma göre yeniden düzenleyecek.

Bu kapsamda Bakan Austin, İsrail'in bölgesel güvenliğinin sağlanmasında görev alan Amerikan askeri unsurlarının sayısının artırılması ve bölgeye ilave savaş uçakları ile savaş gemileri gönderilmesi talimatı verdi.

ABD, halen bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderecek.

Ayrıca balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerleri bölgeye yollayacak Pentagon, aynı zamanda karadan balistik füze savunma kabiliyetlerini artıracak.

Bakan Austin, Orta Doğu'da görev yapacak ilave savaş uçakları filosunu da İsrail'in savunması için bölgeye gönderecek.

Austin'den "bölgede tansiyonun düşmesi herkesin yararına" değerlendirmesi

Öte yandan Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Austin ile İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant, konuyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizen Austin, "İran ve onun uzantıları kaynaklı tehditler" karşısında Tel Aviv'e sarsılmaz şekilde destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Austin, İsrail'in güvenliği söz konusu olduğunda bölgedeki Amerikan askeri varlığında gerekli düzenlemeleri ve ayarlamaları yapacaklarını taahhüt etti.

Diğer yandan ABD'li Bakan, Gallant'a, "Orta Doğu'da gerilimin daha fazla tırmanmasının kaçınılmaz olmadığını" ve "bölgede tansiyonun düşmesinin herkesin yararına olacağını", bunun için de Gazze'de ateşkesin önemli olduğunu belirtti.

7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin İsrail'e güvenlikle ilgili tüm başlıklarda gereken desteği verdiğini ifade eden Austin, bu desteği "İran kaynaklı tehditler" karşısında vermeye devam edeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, "İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandıklarını" dile getirmişti.

Öte yandan Biden, dün akşam yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının "ateşkes ihtimalini etkileyip etkilemediği" sorusuna, "Yardımcı olmadı" diye yanıt vermişti.

Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasından "çok endişeli" olduğunu belirten Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "çok net" bir görüşme yaptığını belirtmişti.

Biden, "(Görüşmede) Bu konuda çok net oldum. Ateşkes için bir temelimiz var. (Netanyahu) bunun üzerine adım atmalı. Onlar da hemen bunun üzerine ilerlemeli" diye konuşmuştu.