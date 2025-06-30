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Dünya
AA 30.06.2025 23:45

ABD, İsrail’e 510 milyon dolarlık mühimmat güdüm paketine onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 510 milyon dolarlık mühimmat güdüm paketi ve ilgili destek ekipmanlarının satışı için onay verdi.

ABD, İsrail’e 510 milyon dolarlık mühimmat güdüm paketine onay verdi
[Fotograf: Reuters]

Onaya ilişkin yazılı açıklama, ABD Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansı (DSCA) tarafından yapıldı.

Açıklamada, DSCA'nın onayı bugün ABD Kongre’sine ilettiği bildirildi.

İsrail tarafından talep edilen ve toplam değeri 510 milyon dolar olan satış kapsamında, BLU-109 bombaları için 3 bin 845 adet KMU-558B/B ve MK 82 bombaları için 3 bin 280 adet KMU-572 F/B Ortak Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) güdüm kitinin yer aldığı aktarılan açıklamada, "Hassas güdüm sistemlerine ek olarak, satış paketinde ABD hükümeti ve yüklenici firmalar tarafından sağlanacak mühendislik, lojistik ve teknik destek hizmetleri de bulunuyor." bilgisi verildi.

Açıklamada, söz konusu satışın ABD’nin dış politikasını ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği, İsrail’in güvenliğinin artırılmasının ABD’nin çıkarları açısından hayati önemde olduğu belirtildi.

Satışın İsrail'in mevcut ve gelecekteki tehditlerle mücadele kapasitesini artıracağı ifade edilen açıklamada, aynı zamanda söz konusu paketin İsrail'in sınırlarını, altyapısını ve nüfus merkezlerini savunma kabiliyetini geliştireceği aktarıldı.

Açıklamada, satışın ABD kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliği artıracağı ve İsrail’in savunma modernizasyonuna olan Amerikan desteğini yansıttığı da vurgulandı.

JDAM güdüm kitlerinin bir kısmının ABD hükümeti stoklarından temin edilebileceği bildirilen açıklamada, satışın ABD’nin savunma hazırlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı kaydedildi.

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