ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanmasına ait bir destek gemisinin ABD 5. Filosu'nun kontrolündeki bir insansız gemiyi 29-30 Ağustos gecesi Basra Körfezi'nde ele geçirmesini engelledik" ifadesi kullanıldı.

Yerel saat ile dün 23.00 sularında Shahid Bzairar isimli İran Devrim Muhafızları gemisinin, 5. Filo'ya ait Saildrone Explorer isimli gemiyi ele geçirmeye çalıştığının fark edildiği aktarıldı. Söz konusu geminin yakınlarında bulunan USS Thunderbolt isimli devriye gemisinin olaya müdahale ettiği açıklandı.

Ayrıca Bahreyn'de bulunan üsten MH-60S Sea Hawk tipi bir helikopterin de kaldırıldığına işaret edilen açıklamada, müdahale sonucunda İran gemisinin ABD gemisiyle kurduğu çekme bağını kopardığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı Brad Cooper'ın, "İran Devrim Muhafızları'nın eylemleri alçakçadır, mazur görülemez ve profesyonel denizcilik kuvvetinin davranış biçimine uygun değildir." şeklindeki ifadesine yer verildi.