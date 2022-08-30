Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, bugün yapılan aylık toplantısında Kongre'nin 16 Ekim'de başkent Pekin'de toplanmasına karar verdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı ve Komünist Partisi Genel Sekreteri Şi Cinping'in iktidarını üçüncü döneme taşıması beklenen Kongre'de, Çin'in gelecek 5 yıldaki yönetim kadrolarını şekillendirecek kararlar alınacak.

Kongre'de ülkenin dört bir yanından başkente gelecek 2 binden fazla parti delegesi, 5 yılda bir yenilenen ÇKP Merkez Komitesinin 205 asil ve 171 yedek üyesine onay verecek.

Merkez Komite, daha sonra 25 kişilik Siyasi Büro ve 7 kişilik Siyasi Büro Daimi Komitesini belirleyecek.

Şi'nin, Mao'dan bu yana iktidarı iki dönemi aşan ilk lider olması bekleniyor

Şi'nin bu Kongre ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana devlet başkanlığını 2 dönemden fazla sürdüren ilk lider olması bekleniyor.

Çin Anayasası'nda 2018'de yapılan değişiklikle devlet başkanının görev süresini 2 dönemle sınırlayan kural kaldırılmış, böylece Şi'nin liderliğini 3'üncü döneme taşımasının yolu açılmıştı.

Kongre'de delegelere partinin son 5 yıldaki faaliyetlerini anlatan bir rapor sunacak Şi, temmuz ayındaki hazırlık toplantısı sırasında parti yetkililerine, "bu yılki kongrenin, modern sosyalist bir ülke inşa etme yolunda kritik eşik teşkil ettiğini" vurgulamıştı.

Şi, 2012'de iktidara geldiğinde "İki Yüzyıl Hedefi" olarak adlandırılan, ÇKP'nin 100. kuruluş yıl dönümü 2021'de "her yönüyle ortalama refaha sahip bir toplum" ve ÇHC'nin 100. kuruluş yıl dönümü 2049'da "modern sosyalist bir ülke" yaratma hedeflerini ortaya koymuştu.

Şi'nin çizdiği doğrultuda, 2035'e kadar olan dönemin hedefi ise "temel sosyalist modernleşmenin hayata geçirilmesi" olarak tanımlıyor. Ardından 2049'da, ÇHC'nin 100. kuruluş yıl dönümüne gelindiğinde güçlü, müreffeh, demokratik ve kültürel olarak ileri bir "modern sosyalist ülkenin" yaratılması hedefleniyor. Bu hedef, "ulusal yeniden canlanma" veya "Çin rüyası" olarak da adlandırılıyor.