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Dünya
AA 17.07.2026 09:38

ABD, İran'a başlattığı saldırıları bitirdiğini açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik 6 gün art arda devam eden saldırı dalgasının sona erdirildiğini duyurdu.

ABD, İran'a başlattığı saldırıları bitirdiğini açıkladı

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM, ABD Doğu saatiyle 21.40'da (TSİ 04.40) İran'a yönelik başlattığı son büyük saldırı dalgasını bitirmiştir." ifadesine yer verildi.

ABD'nin İran'ın kıyı gözetleme ve hava savunma mevzileri, askeri lojistik altyapısı ve denizcilik kabiliyetleri gibi askeri hedeflerini, savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemileri ile vurduğuna işaret edilen açıklamada, bunun, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının art arda altıncı gecesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, halihazırda 50 binden fazla ABD askerinin Orta Doğu'da görev yaptığı aktarıldı.

CENTCOM, dün TSİ 21.00'de İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlatıldığını duyurmuştu.

İran basını, ABD ordusunun İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından İranşehr Havalimanı ve Hamidiye kentinin yanı sıra Bender Abbas'ta bir köprünün hedef alındığı bildirmişti.

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