  • 06 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.236
    EURO 6.056
  • BIST 94173.97
    ALTIN 203.612
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD İran yaptırımlarının ayrıntılarını açıkladı

ABD İran yaptırımlarının ayrıntılarını açıkladı

ABD'li yetkililer, 100'den fazla uluslararası şirketin İran pazarından çekilmeyi kabul ettiğini duyurdu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD İran yaptırımlarının ayrıntılarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması devreye girdi.

ABD'li yetkililer, 100'den fazla uluslararası şirketin İran pazarından çekilmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Yaptırımların ABD doları, altın, değerli maden, çelik, kömür ve otomobil endüstrisini hedef aldığı belirtildi.

İran'a yaptırımların amacının yeni bir nükleer anlaşma olduğu ifade edilidi. 

ABD'li yetkililer, Trump'ın İran yönetimi ile her zaman görüşmeye hazır olduğunu söyledi. 

Kaynak: TRT Haber, AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER