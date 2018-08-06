ABD İran yaptırımlarının ayrıntılarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ilk aşaması devreye girdi.

ABD'li yetkililer, 100'den fazla uluslararası şirketin İran pazarından çekilmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Yaptırımların ABD doları, altın, değerli maden, çelik, kömür ve otomobil endüstrisini hedef aldığı belirtildi.

İran'a yaptırımların amacının yeni bir nükleer anlaşma olduğu ifade edilidi.

ABD'li yetkililer, Trump'ın İran yönetimi ile her zaman görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber, AA