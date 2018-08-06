Pakistan'da başbakanlık yarışının ilk adayı belli oldu: İmran Han

Pakistan Adaleti Hareketi (PTI) Genel Başkan Yardımcısı Şah Mahmut Kureşi, partinin oy birliğiyle Genel Başkan İmran Han'ı başbakan adayı olarak meclise sunma kararı aldığını açıkladı.

Seçimlerde 116 sandalye kazanan PTI gerekli salt çoğunluğa sahip degil. Kureşi bu sorunu koalisyon ve destek görüşmeleri sonucunda aştıklarını, Han'ın mecliste başbakan seçileceğini söyledi.

"Son olarak 9 bağımsız adayın da desteğiyle 125 oy sayısına ulaştık. Muhalefette yer alan partiler ile dini azınlıklar ve kadınlara ayrılan sandalyelerin de eklenmesiyle 174 sayısına ulaşmayı bekliyoruz."

PTI, meclis başkanı ve yardımcısı için ise aday belirlemedi. Kureşi'ye göre parti yönetimi bu makamlar için adayları Han'ın belirlemesine karar verdi.

Büyük Muhalefet İttifakı

Pakistan'da meclise giren diğer partiler ise "Büyük Muhalefet İttifakı" adıyla bir araya gelerek başbakanlık, meclis başkanlığı ve yardımcılığı için ortak aday belirleyeceklerini açıkladı.

Muhalefet ittifakında ülkeyi son 40 yıldır yönetmiş iki parti olan Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) ve Pakistan Halk Partisi'nin (PPP) yanı sıra 5 partinin ittifakı olan Birleşik Eylem Hareketi (MMA) ve Belucistan Ulusal Partisi de bulunuyor. İktidar ve muhalefet bloğuna meclis dışında kalan partiler de destek veriyor.

Başbakanı meclis seçiyor

Pakistan'da başbakan, seçim sonucunda meclise giren 342 üyeden Müslüman olanlar arasından seçiliyor.

Partiler, başbakanlık için adaylar belirliyor ve mecliste yapılan seçimde kazanan kişi cumhurbaşkanından hükümeti kurma yetkisini alıyor.

Meclis üyelerinin 272'si halk tarafından belirlenirken, 70'i ise Pakistan Seçim Konseyi tarafından yüzde 5'i geçen partilerin kadın ve dini azınlıklara ayrılmış kontenjanları arasından seçiliyor.

Mecliste başbakan seçebilmek için salt çoğunluk olan 172 üyenin oyunu almak gerekiyor.

Kaynak: AA