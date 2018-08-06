İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

Evi yıkılan Aid Sammur isimli Filistinli, 70 yıl önce ailesi tarafından inşa edilen evinden bu sabah önce bir grup Yahudi yerleşimci tarafından zorla çıkarıldığını sonra da evinin İsrail askerleri tarafından yıkılmasını izlediğini anlattı.

El Halil'in güneyindeki Beyt el-Bereke bölgesinde bulunan evine sabah saatlerinde İsrail askerlerinden önce bir grup Yahudi yerleşimcinin baskın düzenlediğini söyleyen Sammur, "Baskının ardından İsrail güçleri gelerek evimi yıktı" dedi.

"Kızımı da dövdüler"

Evini basan Yahudi yerleşimciler tarafından darp edildiklerini belirten Sammur, "Kızımı da dövdüler. Belki ayaklarını kırdılar. Şimdi ne durumda bilmiyorum" diye konuştu.

Yahudi yerleşimcilere işaret ederek "Bunlar yakınlık değil, yıkım istiyor" diyen Sammur, baskının ardından eşyalarının çıkartılıp atıldığını ve evinin yıktırıldığını söyledi.

Beyt el-Bereke bölgesinde bekçilik yaptığını ifade eden Sammur, yıkılan evinin yaklaşık 70 yıl önce ailesi tarafından inşa edildiğini belirtti.

El Halil'in güneyinde 40 dönümlük bir alan olan Beyt el-Bereke bölgesi, içindeki çeşitli binalar ve 1983'e kadar hizmet veren hastanesiyle, Filistinlilere ait bir toprak olarak biliniyor.

Kaynak: AA