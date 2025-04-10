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Dünya
AA 10.04.2025 10:04

ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı

ABD yönetimi, İran'ın nükleer programlarını destekledikleri gerekçesiyle İran merkezli 5 kuruluş ve 1 kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD, İran merkezli 5 kuruluşu yaptırım listesine aldı
[Fotograf: Reuters]

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşlara ve kişiye, İran Atom Enerjisi Kurumuna (AEOI) bağlı İran Santrifüj Teknolojisi Şirketi (TESA) de dahil olmak üzere, ülkenin nükleer programını yöneten ve denetleyen kurumları desteklediklerinden dolayı yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, "Thorium Power Company" (TPC), "Pars Reactors Construction and Development Company" (Satra Pars), "Azarab Industries Co."nun (Azarab), doğrudan veya dolaylı olarak AEOI'ye ait olmaları nedeniyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

İran merkezli "Atbin Ista Technical and Engineering Company"nin (AIT) ise TESA'yı desteklediği kaydedilen açıklamada, hem şirkete hem de şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Majid Mosallat'a yaptırım uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Pegah Aluminum Arak Company"nin (Pegah) de TESA için alüminyum ürünler ürettiği gerekçesiyle listeye alındığı ifade edildi.

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