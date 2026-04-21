Dünya
Al Jazeera 21.04.2026 08:44

ABD-İran ateşkesi ne zaman sona eriyor?

ABD Başkanı Donald Trump ve diplomatik kaynaklardan gelen bilgilere göre, 7 Nisan'da ilan edilen iki haftalık ateşkesin sona erme saati netleşti.

ABD-İran ateşkesi ne zaman sona eriyor?

Reuters'ın müzakerelere katılan Pakistanlı bir kaynağa dayandırdığı habere göre, ateşkes 22 Nisan Çarşamba günü ABD Doğu Kıyısı saatiyle 20:00'de (TSİ Perşembe 03:00) resmen sona erecek.

Bu süre, İran yerel saatiyle Perşembe sabahı 03:30'a tekabül ediyor.

Trump: "Uzatma ihtimali düşük"

Başkan Trump, Bloomberg News'e yaptığı son açıklamada, ateşkesin Washington saatiyle Çarşamba akşamı biteceğini değerlendirdiğini ifade etti.

Taraflar arasında yeni bir anlaşmaya varılamaması durumunda ateşkesi uzatmayacağının sinyalini veren Trump, sürenin uzatılma ihtimalini "son derece düşük" olarak nitelendirdi.

Süreç nasıl ilerledi?

7 Nisan Salı akşamı ilan edilen ateşkesin başlangıçta 21 Nisan Salı günü bitmesi bekleniyordu. Ancak gelinen noktada Çarşamba gecesine kadar opsiyon tanındığı görülüyor.

Eğer Çarşamba günü ABD saatiyle 20:00'ye kadar diplomatik bir orta yol bulunamazsa, bölgedeki askeri hareketliliğin yeniden tırmanmasından endişe ediliyor.

SON HABERLER
09:54
Altının gramı 6 bin 902 liradan işlem görüyor
09:47
İran'ın İslamabad Büyükelçisi: İran tehdit altında müzakere etmez
09:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerliyor
09:40
Türkiye güneş enerjisinde dünyada ilk 7’de
09:41
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
09:36
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı OECD Beceriler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan 'Kız Tepesi Tabiat Anıtı'
AVM otoparkında drift yapan sürücülere 700 bin lira ceza
