Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, ABD'nin 7. Filo'su, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) ile Doğu Denizi'nde tatbikat yaptı.

Tatbikata 7. Filo'dan nükleer güce sahip USS Abraham Lincoln ve güdümlü roket kruvazörleri ile MSDF destroyerleri JS Kongo ile JS Inazuma katıldı.

"Konvansiyonel caydırıcılığın güvenilirliğinin geliştirilmesi" hedeflenen tatbikatla "Serbest ve Açık Hint-Pasifik'in korunması için ABD'nin müttefik ve partnerlerine yönelik taahhüdünün" sağlanması amaçlandı.

7. Filo'nun Twitter hesabından, donanma unsurlarının seyir halinde olduğu bir video paylaşıldı.

Ortak tatbikatlar, bu hafta, kurucusu Kim Il Sung'un 110. yaş günü kapsamında "halkı motive etmek amacıyla" füze denemeleri yapması beklenen Kuzey Kore'ye yönelik uyarı niteliği taşıyor.