Üst düzey AB ve ABD yetkilileri, 2'nci "AB-ABD Ortak Teknoloji Rekabet Politikası Diyaloğu" toplantısı kapsamında Brüksel'de bir araya geldi.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) Başkanı Lina Khan ve ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü Başsavcı Yardımcısı Jonathan Kanter'in katıldığı toplantının ardından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre, Avrupa ve ABD rekabet otoriteleri başkanları, dijital sektörde adil rekabeti sağlamak ve teşvik etmek için iş birliği çabalarında kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdi.

Teknoloji alanının ileriye dönük analizi, dijital sektörde ortaya çıkabilecek sorunlar, dijital davalarda etkili çözüm yollarının belirlenmesi, dijital ekonomide birleşme düzenlemeleri gibi başlıklar ele alındı.

AB ve ABD'nin ortak diyalog toplantıları ile teknoloji sektöründeki sınamalara karşı yakın iş birliği yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Taraflar arasında birleşme ve antitröst gibi konularda çok sayıda teknik toplantı yapıldı, dijital sektördeki politika ve uygulamalar hakkında görüş ve bilgiler paylaşıldı.

AB ve ABD'nin rekabet politikası ve uygulamalar konusunda uzun süredir devam eden yakın iş birliği geleneğini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, hızla gelişen teknoloji sektöründe adil ve kapsayıcı bir dijital dönüşüm sağlamak için Atlantik'in her iki tarafı arasında iş birliğinin çok önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, iyi işleyen ve rekabetçi piyasaların tüketicilere, işletmelere ve çalışanlara fayda sağladığına dikkat çekilerek, "Yetkililer, teknoloji sektöründe yakın iş birliğine devam etmenin önemi konusunda anlaştılar." değerlendirmesinde bulunuldu.