ABD iç terör yasasının oluşturulmasını tartışıyor

ABD'nin dört bir yanındaki Demokratlara gönderilen bomba paketleri ve bir Pittsburgh sinagogundaki Yahudilerin öldürülmesi, açık bir şekilde terör olayı gibi görünse de şüpheliler ABD'de iç terör yasası bulunmadığı için terör suçlamasıyla karşı karşıya kalmayacak. Federal yasa, iç terörün tanımını içeriyor fakat onunla ilgili hiçbir ceza tanımlaması söz konusu değil.

Sinagog saldırısı benzeri eylemler ise nefret suçu kapsamında yargılanıyor.

İç terörle mücadele yasalarına karşı çıkanlar, özgür konuşmayı korumak için var olan anayasal garantilerin ihlal edilmesinden korkuyor ve savcıların zaten farklı yasalardan oluşan 'farklı araçlara' sahip olduğunu söylüyor.

Diğer grupta yer alanlar ise beyaz ırk ideolojisi ile insanların öldürülmesinin, terör saldırısı şeklinde yargılanması gerektiği görüşünde.

CNN televizyon kanalının Ulusal Güvenlik Analisti Peter Bergen de geçtiğimiz gün konuyla ilgili bir yazı kaleme almıştı. ABD'nin 'iç terörü' federal bir suç olarak sınıflandırmaya başlaması gerektiğini belirten Bergen, bunun önemli bir mesaj olacağını ifade etmiş ve "Siyasi şiddetin tüm türlerinin kabul edilemez olduğunun gösterilmesi gerek" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AP